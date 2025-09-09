За поседно у нас Кабов игра а Хебър, а сега ще облече екипа на Арда.

А рда осъществи още един входящ трансфер. Атанас Кабов подписа договор за три години, след като преди това успешно премина медицински прегледи, съобщиха от клуба

След това Кабов се срещна със спортния директор Ивайло Петков и подписа официално своя контракт. Той идва в отбора от Кърджали като свободен агент.

Атанас Кабов е роден на 11 април 1999 година в Пловдив, където започва неговата кариера. Той е юноша на ФК Векта, след което играе още за Левски, Ботев Враца, Царско село, Витоша Бистрица, Славия, Септември София, Хебър, а за последно беше в турския Сакарияспор. Кабов има мачове за националните отбори на България U17, U18, U19, U21.