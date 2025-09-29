Н аставникът на Берое Алехандро Сагерас бе щастлив от победата на своя отбор срещу Добруджа с 1:0. Успехът за старозагорци дойде с гол от дузпа на Салидо в 57-мата минута, а гостите останаха с 9 души на терена.

Добруджа направи много глупости в Стара Загора

"Нашият отбор тренира добре. Имаме стратегия за всеки мач, за да можем да сме конкурентноспособни на всички отбори. Нашият отбор ще расте и ще гледа напред. Понякога обаче избързваме и нямаме ефективност. Тази година президентът на клуба направи млад отбор, за да радва публиката и да може ние като треньори да изкараме сто процента от тях. Казах го много пъти, този Берое отива на всички стадиони в България, за да печели . Имаме респект към Левски, ЦСКА и Лудогорец. Трябва да знаете, че Берое е отбор с история, който има тежест в това първенство. Имаме добра комуникация с футболистите", каза аржентинският специалист, който в края на интервюто отново демонстрира отличен български език.

