Б ерое взе много ценни три точки, след като спечели с минималното 1:0 у дома срещу Добруджа. Гостите могат да съжаляват, че не спечелиха поне точка. Те обаче завършиха мача с девет души, а при първия червен картон на Венци Керчев, бе отсъдена и дузпа, която Алберто Салидо реализира. В края и Мадалено бе прогонен.

Играта бе доста накъсана на моменти, а главният съдия Денислав Сталев показа цели 8 жълти и 2 червени картона. Гостите от Добруджа завършиха с 9 човека на терена след като Венцислав Керчев и Диого Мадалено бяха изгонени с директни червени картони. Първият фаулира откъсналия се напред Йесид Валбуена и бе санкциониран с директен червен картон от рефера.

След попадението нов гол не падна и така Берое се поздрави с успеха. С тази победа играчите на Алехандро Сагерас са на 7-мо място, с 13 точки в актива си. Добруджа е на 14-тата позиция, с едва 7 точки. В следващия кръг Берое гостува на Левски, а Добружда приема Арда.

