Ц СКА 1948 привлече опитния централен защитник Лаша Двали. 30-годишният национал на Грузия пристига с впечатляваща визитка – 4 шампионски титли и Купа на Унгария, както и шампионска титла и Суперкупа на Кипър.

Двали има сериозен стаж с екипите на Ференцварош (Унгария) и АПОЕЛ Никозия (Кипър). За Фради има 40 мача и 2 гола, а за състава от острова на Афродита е записал 72 срещи и цели 7 попадения.

„Със своята класа, опит и лидерство на терена, Двали е готов да се превърне във важна фигура за армейците в предстоящия сезон!“, написаха от ЦСКА 1948 в своя профил в социалните мрежи.