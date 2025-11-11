Ц СКА оглежда американец от Ботев Враца. Под Околчица разкриха пред "Мач Телеграф", че халфът Хосе Гайегос е следен изкъсо от "червените" и е възможен негов трансфер в София по време на зимния трансферен прозорец. Играчът, който е с мексикански произход, а през кариерата си е играл за елитния датски Сьондерийске, се представя много силно с екипа на Ботев Враца. Той е привлечен в отбора по настояване на настоящия треньор на ЦСКА Христо Янев и с одобрението на новия изпълнителен директор на "червените" Вангел Вангелов. Във Враца усилено се говори, че Христо Янев може да си вземе 24-годишния Хосе Гайегос и на "Армията". Американецът може да играе на всички позиции в халфовата линия, но е най-силен като плеймейкър. Под Околчица американецът впечатлява с техника, работоспособност и креативност.

