Б илетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Монтана от 14-ия кръг на Първа Лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 2 ноември (неделя) от 12:45 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. Двубоят ще се излъчва по DIEMA SPORT и ще следим в развитие в Gong.bg.

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ на 1 ноември (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 2 ноември (работно време 09:30 ч. - до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА пред ст. „Българска армия“, считано от днес (работно време 10:00-19:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.

Сектор А, ложи – 35 лв.

Сектор А – 27 лв.

Сектор Г – 15 лв.

Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв.

Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени в официалния фен магазин пред ст. „Българска армия“, както и онлайн.