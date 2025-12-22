Все още сме декември, а селекцията в ЦСКА тече с пълна сила. След като вече привлякоха колумбиеца Алехандро Пиедраита, а са на косъм да подпишат и с друго крило – Лео Перейра, „червените“ следят изкъсо още един талант. Става дума за едва 18-годишния Лукас Маркес Аленсар, известен като Лука. Той е считан за един от най-големите бразилски таланти, като играе еднакво добре и като плеймейкър, и като крило. Лука е юноша на Сао Пауло и има договор с гранда до края на 2028 г. Той е национал на Бразилия до 17 години и в момента е оценяван на 2 млн. евро, но предвид големия интерес към него е възможно цената му да скочи до 3 млн. евро.

Още по темата четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX