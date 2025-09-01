Ф утболистите на ЦСКА ще изкарат тренировъчен лагер в Банско по време на паузата в първенството заради мачовете на националните отбори. "Червените“ заминават днес за планинския курорт, където ще останат до петък (5 септември), съобщава официалният сайт на клуба.

Лагера ще пропуснат само футболистите, които са ангажираните с националните си отбори. Това са Теодор Иванов и Петко Панайотов, които получиха повиквателни младежкия национален отбор на България за първите двубои от квалификациите за Евро 2027. Младите „лъвове“ приемат Гибралтар на 5 септември и гостуват на Азербайджан 4 дни по-късно.

Нападателят Йоанис Питас е в състава на Кипър за предстоящите световни квалификации срещу Австрия като гост (6 септември) и срещу Румъния като домакин (9 септември).

Бранителят Лумбард Делова бе включен в списъка на Косово за мачовете срещу Швейцария като гост (5 септември) и срещу Швеция като домакин (9 септември).

Вратарят Фьодор Лапоухов получи повиквателна за националния тим на Беларус за световните квалификации срещу Гърция като гост (5 септември) и срещу Шотландия като домакин (8 септември).

Сейни Санянг пък бе включен в групата на Гамбия за двубоите срещу Кения като гост (5 септември) и срещу Бурунди като домакин (9 септември) от квалификациите в зона „Африка“.

Мика Пинто, който тренира отделно от първия отбор на ЦСКА, бе извикан в националния тим на Люксембург.