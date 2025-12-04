С портният директор на Добруджа Енгибар Енгибаров даде мнение специално за „Мач Телеграф“ преди домакинството срещу Лудогорец на стадион „Дружба“.

„Очакванията са ни да вземем точки от мача. Ясно ни е срещу кого излизаме, но се надяваме домакинският фактор да окаже влияние. Футболистите и треньорския щаб са пределно мобилизирани за това домакинство и се готвихме доста усърдно за него. Напомням ви, че в началото на шампионата щяхме да вземем точки и в Разград, но тогава дузпа и обрат ни лишиха от това. Играхме доста добре тогава, това отбелязвам също, опитвахме да се надиграваме с тях и успяхме. Нашите футболисти имат качества, липсва им шанс до момента да направят две-три поредни победи", заяви той.

"Зимата ще се подсилим качествено, това е ясно и то във всички линии, за да може напролет мачове с Берое, Монтана и Спартак Варна да се взимат с лекота. Надяваме се да обърнем тренда през пролетта, не заслужаваме да сме последни в момента. Мислим само как да надграждаме през зимата, това е. Имаме още три мача, които искаме да вземем точки, включвам и този за Купата, където също ще се борим до където можем“, каза Енгибаров.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

