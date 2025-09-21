Ф ен на Созопол обра точките в социалните мрежи, след като направи доста неуспешен опит да нахлуе на терена по време на дербито с Несебър. Двубоят от Югоизточната Трета лига завърши с провал за "делфините" - 1:2. И явно запалянкото не успя да преглътне това.

На кадрите се вижда как той напуска официалната трибуна и опитва да се пързулне на терена от тавана на една от двете резервни скамейки. Пластмасовата конструкция обаче не издържа на този натиск и той пропада. След това настава луд смях в останалите зрители на стадиона.

Кристиян Парашкевов откри за гостите от Несебър в 18-ата минута. Малко след това, Даниел Иванов от Созопол беше отстранен с червен картон. Димитър Жеков изравни в 27-та минута. В добавеното време Иван Колев донесе трите точки за "небесносините", които изостават на точка от лидера Марица.