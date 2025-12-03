а ставникът на Черно море Илиан Илиев записа мач номер 500 в елита на България при победата на неговия отбор с 2:1 над Беро екато гост. Срещата ще се запомни и с повторното завръщане на защитника Ертан Томбак. Преди 6 години той напусна варненци, защото им обяви, че се отказва от футбола, но дни по-късно подписа със Славия. През лятото каза същото и на "белите", но днес той влезе като резерва за Черно море срещу Берое. "Знаете преди години за Ертан, тръгна си и му уважихме решението. После беше на мача с Левски и каза: "нещо ме жегна отвътре”. Успяхме да го върнем. Не е готов след шест месеца, но е наше момче, от школата. Добре е за нас, както и за него", обясни Илиев.

Що се касае до самия двубой, треньорът на варненци каза: "Дори да не бяхме победили направихме това, което трябва - борихме се за всяка топка. На полувремето трябваше малко да се успокоим. Ако бяхме тръгнали да играем по-хаотично, нямаше да обърнем. Характерът е важен. Трети мач играем срещу отбор, който сменя треньора. Съдбата ни върна в последната минута това, което ни взе в предишни мачове.

Играхме срещу добър отбор, който имаше план как да ни победи. Направиха няколко опасни контраатаки. След две загуби ще сме малко по-спокойни. Събра им се на футболистите, защото знам, че имаме потенциал да играем по-добър футбол. До 20-ата минута имахме три ситуации да вкараме гол. Това е част от играта.

В момента е по-важна победата, отколкото тези 500 мача. Добро постижение, от доста години съм от футбола. Другото е, че съм доста уморен, но пък желанието ми за работа в такива моменти си заслужава.

Когато имаш 7 поредни победи, самочувствието на ЦСКА със сигурност е по-различно. Надявам се тази победа да ни даде малко повече спокойствие и самочувствие, и да им се противопоставим", завърши Илиев относно следващия сблъсък на "моряците", който е домакинство на ЦСКА.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX