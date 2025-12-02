И зпълнителният комитет на Българския футболен cъюз проведе последното си редовно заседание за 2025 година, съобщиха от централата в Бояна.

В рамките на срещата беше утвърден спортният календар на БФC за 2026 година, който включва всички държавни първенства и турнири, регионални първенства и турнири на Зоналните и Областни съвети на БФC, прояви от националната програма "Grassroots", официални дати от международния календар, както и лагери, контролни срещи и различни международни турнири.

Членовете на Изпълнителния комитет направиха и подробен анализ на изминалата година - в спортно-технически, организационен и финансов аспект. Паралелно с това беше извършено и планиране на дейностите за 2026 година и предстоящите стратегически стъпки.

