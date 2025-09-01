Н ационалът на Доминиканската република Хуан Карлос Пинеда може би е изиграл последния си мач с екипа на Берое. Той беше титуляр срещу Арда, но се очаква до края на трансферния прозорец да смени клубната си принадлежност, информира "Мач Телеграф".

Най-близо до техничаря е Левски, говори се усилено във футболните среди. Треньорът на "сините" Хулио Веласкес намекна, че очаква още нови играчи на няколко поста, но без да споменава имена. Въпросът е дали трансферът може да стане до 13 септември, когато затваря пазара у нас.

Интерес към Пинеда проявява и ЦСКА, но засега "червените" не са предприели конкретни действия по привличането му.

Припомняме, че на "Българска армия" пристигна голямата звезда на Берое Леандро Годой за 1,5 млн. евро.