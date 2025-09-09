С елекцията на „Герена“ приключи с привличането на Акрам Бурас, но „сините“ вече работят по плануваните попълнения през зимата. „Мач Телеграф“ научи, че от Левски следят изкъсо изявите на крило. Става въпрос за чужденец, който е млад и дава сигнали, че може да се превърне в истински бисер. „Сините“ са били попаднали на него покрай Марин Петков.

Както е известно, националът бе спряган за трансфер първо в Ракув, а след това и в Италия. И на „Герена“ са били решили да се застраховат с негов заместник, нищо че по крилата имат още Карл Фабиен, Фабио Лима и Ради Кирилов. Хулио Веласкес обаче е бил категоричен, че иска още един флагови футболист със силен десен крак, какъвто е Марин. Испанецът успя да се сдобие с по двама равностойни играчи почти за всички постове. Набелязаният от „сините“ футболист продължава да бъде в техните сметки и се очаква по този въпрос за има развитие през зимата. Тогава може отново да се стигне до опит за раздяла с Марин Петков. Правят се и опити да се намери нов отбор на Фабио Лима, ако продължава да разочарова с изявите си в атаката.

