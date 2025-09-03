М онтана се разделя с полузащитника Стефан Каменов, информираха официално от клуба. Юношата на отбора изигра общо 138 мача с екипа на Монтана в Първа и Втора лига, в които отбеляза 2 гола и направи 6 асистенции. "Стефан винаги е демонстрирал професионализъм, отдаденост и верност към клуба, оставяйки ярка следа както на терена, така и в сърцата на нашите фенове.
Благодарим ти за всички години, през които защитаваше с чест синьо-белия екип, и ти пожелаваме успех в следващите предизвикателства", написаха от клуба в профила си в социалната платформа Фейсбук.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE