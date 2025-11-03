С тарши треньорът на Берое - Алехандро Сагерас, оправда незавидните резултати на тима в последно време с лошите условия за тренировки. "В момента сме в лоша серия. Играчите правят каквото могат, но всичко има своето обяснение. Берое тренира пет месеца на лоши терени", каза той, но по същото време феновете на домакините скандираха "Оставка" и името на предишния треньор Хосу Урибе.

Локо София съвсем отчая Берое

Когато отборът се представяше добре, спечелихме четири мача и направихме едно равенство, беше, когато президентът нае друг терен за тренировки и можехме да тренираме добре. Нямаме възможност да тренираме на основния терен", каза Сагерас.

"Играчите се страхуват да тренират, за да не се контузят като Викторио Тодоров. Имаме шестима контузени играчи. Викторио е със скъсани връзки и това е вследствие на терените, на които тренираме", добави той.

"Феновете искат победи, което е нормално, но също така не знаят реалността. Когато спечелихме четири мача, всички искаха да си правят снимки и да взимат автографи. Сега отборът губи и никой не е доволен - феновете, ние и президента. Не можем да тренираме добре и това се вижда", продължи той с оправданията.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX