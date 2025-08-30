Н овото попълнение на Левски Акрам Бурас пристигна на летище „Васил Левски“ в София рано в събота сутринта, съобщи Gong.bg.

Той бе с куфар, 3 раници, стиснал в лявата си ръка тънък лаптоп и малко куфарче.

Посрещна го представител на „сините“ в същите цветове като него – бяла фланелка и черен панталон, като двамата се различаваха само по маратонките: бели на алжиреца и черни на посрещача му.

На снажния 23-годишен алжирски халф (1,84 м) предстоят медицински прегледи в София, след които се очаква той да подпише 3-годишен договор.

Оценяван на 800 000 евро в момента, полузащитникът със силен ляв крак ще бъде шестото ново попълнение на Левски за лятото след Радослав Кирилов, Рилдо, Мазир Сула, Мартин Луков и Никола Серафимов.

Предполага се, че Левски ще изплати за него на МС Алжер между 300 000 и 700 000 евро, колкото е клаузата за разтрогване на договора му, който е до 30 юни 2027 г.

Такава сума посочи при началото на преговорите за него журналистът от "Франс футбол" и специалист за Алжир Набил Джели.

При следваща продажба на Бурас, който никога не е играл в първенство извън родината му, досегашният му клуб ще получи 25% от трансферната сума.