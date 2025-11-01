И зпълнителният директор на Локомотив Пловдив Тома Цилев заяви, че е имало футболисти на Ботев, които са искали мачът да продължи. Дербито на Пловдив бе прекратено, след като вратарят на „канарчетата“ Даниел Наумов бе ударен с бутилка в главата.

„Всички видяхме какво се случи на терена. За нещастие удар с бутилка, последствия и решението крайното беше на отбора на Ботев. Да, обсъдиха се три варианта - Наумов да продължи, Наумов не може да продължи и те не извършват смяна и трети вариант - те да извършат смяна и мачът пак продължава. Има доктори, които определиха състояние, зададоха си въпросите към футболистите, имат си метод и на база тяхното становище се установи, че Наумов не може да продължи, поне така твърдят", каза Цилев.

Той заяви, че очаква служебна победа за Ботев и че му е било странно, че от щаба на другия тим са празнували.

"Ние не можем да заклеймяваме всички фенове по действията на отделни хора. Двубоите се охраняват с полиция, има камери, не знам какво още може да се намери. Има дисциплинарен правилник и комисията ще реши. Странно ми беше на мен, че празнуваха, ама най-вероятно ще има служебна победа за тях. Всичко това ще си прецени делегатът", продължи Цилев.