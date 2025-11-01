Д ербито на Пловдив между Локомотив и Ботев от 14-ия кръг на Първа лига бе прекратено в 41-ата минута при резултат 1:1. Причината е безумна постъпка от феновете на Локомотив, които удариха с бутилка вратаря на Ботев Пловдив Даниел Наумов. Стражът бе уцелен с пълна с вода бутилка, а след дълго прекъсване, съдията Драгомир Драганов свири края на мача.

На терена бяха извикани изпълнителният директор на Локомотив Тома Цилев и финансовият благодетел на "канарчетата" Илиян Филипов, а след това и собственикът на Локомотив Христо Крушарски. Там бе и делегатът на двубоя Христо Ботев.

Капитанът на Локомотив Димитър Илиев отиде пред трибуна "Бесика", за да се опита да успокои привържениците

"Диема Спорт" съобщи, че вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов отказва да продължи участието си в срещата. Щабът на "канарчетата" е на мнение, че ако техният страж не може да продължи да играе, то и те няма да го направят.

Иначе двата тима изиграха нелош двубой преди безумието от трибуните. Локомотив стигна до гол чрез Парвиз Умарбаев в 10-ата минута. Той се разписа от пряк свободен удар от малък ъгъл, но попадението бе отменено след преглед от ВАР заради нарушение на Мартин Русков срещу вратаря на Ботев Даниел Наумов.

Ботев получи дузпа в 15-ата минута за игра с ръка на Русков. Тодор Неделев се разписа от бялата точка. Локомотив изравни в 35-ата минута. Умарбаев отново стреля от фаул, Наумов спаси, а при добавката Хуан Переа бе точен отблизо.

След това се стигна до инцидента, който сложи край на мача. Още преди това двубоят бе прекъсван няколко пъти заради хвърлени факли и димки.