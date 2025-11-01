Д ербито между Локомотив и Ботев Пловдив от 14-ия кръг на Първа лига бе спряно временно в края на първото полувреме при резултат 1:1. Причината бе безумна постъпка от фен на Локомотив Пловдив. От трибуните полетя бутилка, пълна с вода, която уцели в главата вратаря на Ботев Даниел Наумов.

Стражът на "канарчетата" се строполи на земята, като се наложи капитанът на Локомотив Димитър Илиев, който не играе в мача, да отиде пред феновете, за да ги озапти.

Наумов се изправи и тръгна към средата на терена, но там падна отново. Вратарят дълго получава медицинска помощ, а все още не е ясно дали мачът ще продължи.