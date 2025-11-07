В ременният старши треньор на Ботев Пловдив - Иван Цветанов, коментира впечатленията си след последния си мач начело на отбора – победата с 2:1 у дома срещу Добруджа. Той разкри и какви са отношенията му с предстоящия да застане начело на „жълто-черните“ Димитър Димитров – Херо. „Не беше лесен мач, защото ние си го направихме така. Започнахме добре, но при един тъч не скъсихме, получи се гола, увиснаха ни носовете, нищо не се получаваше, добре че свърши полувремето. На почивката си казахме няколко приказки в съблекалнята на обикновен тон“, започна Цветанов пред DIEMA SPORT.

„Херо е бил винаги близо до нас, откакто прие да бъде след време треньор на този отбор. Това беше последният ми мач, радвам се, че момчетата го изиграха и за мен и мога да се поздравя с успех в края на тази моя авантюра. Надявам се с пристигането на опитния специалист Димитър Димитров - Херо отборът да трупа победи и да е по-напред в класирането“.

„Моето бъдеще? Оставам си директор на школата засега“, завърши Иван Цветанов след последния мач начело на „канарчетата“.

