И нтер Милано подписа договор с универсалния защитник Мануел Аканджи под наем от Манчестър Сити, търсейки да подсили защитата си след загубата с 1:2 от Удинезе в Серия А през уикенда. Слабостите в защитата на Интер бяха разкрити и при унизителния разгром с 0:5 от Пари Сен Жермен на финала на Шампионската лига миналия сезон. Интер обяви, че сделката включва опция за постоянен трансфер, която ще стане задължителна, ако бъдат изпълнени определени условия.

30-годишният Аканджи беше любимец на Пеп Гуардиола, когато Сити спечели требъл през 2023 г., но беше поставен в трансферния списък, тъй като английският клуб напоследък търси по-млади играчи. Аканджи играе като централен защитник, но швейцарският национал може да играе и като краен защитник.

Аканджи записа 136 участия за три години за Сити, отбелязвайки пет гола и помагайки на Сити да спечели две титли от Висшата лига, Купа на Футболната асоциация, Шампионска лига, Суперкупа на УЕФА и Световно клубно първенство. Той има и 71 участия за националния си отбор на Швейцария.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX