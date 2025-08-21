З ащитникът Жюл Кунде преподписа договора си с Барселона до 2030 година. Новината бе обявена на специална пресконференция, на която френският национал обяви спечелването на Шампионската лига като най-важната цел пред отбора.

"Да спечелим Шампионската лига не е "натрапчива идея, а нашата цел. Ние сме Барселона, имаме най-високите цели. Това не означава, че ако не спечелим, ще бъде провал. Но това е състезанието, което предизвиква най-голям ентусиазъм и всички мечтаем да го спечелим", каза Кунде.

Отборът отпадна на крачка от финала миналия сезон, като загуби от Интер Милано с общ резултат 6:7 в двата мача, а Кунде смята, че Барселона трябва да се защитава по-добре и да внимава в последните минути на срещите.

"Мисля, че можем да атакуваме още по-добре и да се защитаваме по-добре. Ако трябва да откроя нещо, то е да допускаме по-малко голове, най-вече в последните минути. Мисля, че трябва да разберем, че в трудните мачове, не бива да поемаме толкова рискове и да бъдем по-прагматични", смята французинът.