Т урският национален отбор по футбол няма да тренира в София преди мача с България на 11-и октомври, обявиха от Турската федерация с писмо, което са изпратили до БФC. Някои турски медии също са се добрали до това писмо и го разпространиха на страниците си.

Турците искат да само получат 15 минути разходка по терена на стадион "Васил Левски", за да се запознаят с настилката и отказвайки се от официална тренировка, смятат това за достатъчно. В същия ден те ще имат пълноценна тренировка на своята база "Хасан Доган" в Рива край Истанбул от 11.30 часа сутринта, след което ще обядват и се отправят към летището, за да хванат полета за София. Срещата България – Турция от група Е на Световните квалификации ще се играе в събота (11-и октомври) от 21:45 часа, а веднага след срещата турците ще се качат на самолета си и ще се приберат в Истанбул. На 14-и и за двата отбора предстоят четвъртите срещи от потока, като лъвовете гостуват на Испания, а Турция приема Грузия.

Иначе селекционерът на Турция Винченцо Монтела ще даде традизионната си пресконференция на националния стадион, ден преди мача. Малко отбори практикуват по този начин, като се отказват от официално занимание, като по-често се случва при клубни състави с натоварен график и при гостуване на къси разстояния.

Турците започнаха вчера след обяд подготовката си, като леко контузените Берке Йозер и Угурджан Чакър не участваха в тренировката, а отделно от отбора тренираха Зеки Челик и Кенан Йълдъз. Също така от пресаташето на тима пред журналистите беше обявено, че Баръш Алпер Йълмаз, Дениз Гюл и Ферди Кадъоглу са получили ден повече отпуск и ще се присъединят към лагера днес поради графиците си за пътуване или поради лична молба. Йълмаз е наказан за мача с България и така или иначе е в плановете на Монтела само за втората от октомврийските срещи.

Турция има три точки в групата след успех в откриващия мач с грузинците, докато България е на дъното на групата без актив. Във втората си среща обаче националният тим на Турция усети силата на Испания и беше поразена с категоричното 0:6.

