А лександър Василев победи бившия №37 в света Емил Руусувуори и донесе исторически успех за България над Финландия за купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже.

18-годишният първи братовчед на първата ни ракета Григор Димитров и настоящ втори в юношеския ранкинг надделя със 7:6 (5), 6:4 за 2 часа игра и така осигури крайния успех за "трикольорите" в сблъсъка в Пловдив с общ резултат 3:2 победи.

По този начин България ще играе монументален плейоф за влизане в топелита през февруари следващата година.

Мачът започна равностойно, като и двамата бяха стабилни на собствено подаване. Първите колебания дойдоха чак в деветия гейм, когато Василев успя да измъкне подаването си след четири поредни равенства и спасена точка за пробив. Още в следващия братчедът на Гришо получи две възможности да пробие съперника, но Руусувуори отрази и двата сетбола, за да изравни до 5:5. Двамата спечелиха следващите си геймове на собствен сервис и така сетът влезе в тайбрек.

В него Василев поведе с 3:0 точки, ала втората ракета на Финландия изравни – 3:3. Това не разколеба нашия, който излезе победител в следващите три разигравания и стигна до три възможности да затвори сета. Макар да пропусна първите две на сервис на Руусувуори, българинът оползотвори третата на собствено подаване и взе първата част след час и 12 минути игра.

Успехът в първия сет даде увереност на Александър Василев, който остана стабилен в играта от основната линия и това му позволи да направи ранен пробив в началото на втората част за 2:1, а след това и го затвърди без проблеми – 3:1.

Той продължи да бъде убедителен на собствено подаване и се стигна до 5:3. Руусувуори взе своя следващ гейм, но Василев показа хладнокръвие и не допусна изненада, за да затвори мача с 6:4 за радост на пълните трибуни на ТК "Локомотив Пловдив".

„Изключително доволен съм от моя дебют. Тази победа не се дължи само на мен, а и на целия отбор и на цялата публика. С подкрепата на всички българи тук, на корта, успяхме да спечелим този мач. Всяко момче от тима, което се бори здраво, допринесе за победата. Мечтите са доста големи, но вървя стъпка по стъпка, не искам да прибързвам. Сега ми е важно възстановяването и почивката. Аз влязох с нагласата да донеса победата за България и много се радвам, че успях да го направя. Не мисля, че съм напълно готов за мъжкия тенис, но това е голяма крачка, която направих през миналата седмица и през тази. Всичко, което успях да направя, е психически. Подготвих се и успях да остана стабилен, за да се насладя на момента. Постигнахме този успех, защото бяхме заедно и се подкрепяхме. Беше магически момент за България", заяви след триумфа си Александър Василев.

За него това бе втора победа в рамките на 2 дни, като при дебюта си купа "Дейвис" вчера отнесе с 6:3 7:5 за 1 час и 50 минути 7-кратния "Чаланджър" шампион и бивш №91 Ото Виртанен.