Б ългарската звезда във вдигането на тежести Карлос Насар се качи за трети път на световния връх в трета различна категория!

21-годишният роден в Париж, но израснал в Червен бряг феномен триумфира епично с титлата до 94 килограма на шампионата на планетата в норвежкото градче Фьорде.

На подиума на брега на Северно море и на 550 километра под Полярния кръг Карлос, който е европейски и олимпийски първенец, стана 12-ият наш с хеттрик от златни медали от световни.

Тази вечер той ликува, след като направи два неупспешни опита в изхвърлянето, но в изтласкването бе над всички с 210, 219 и световен рекорд на 222 килограма, за да събере двубой от 395 килограма.