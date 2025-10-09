„Предпочетох да не взимам медал в изхвърлянето, отколкото да взема сребърен, знаете, че не го мога много изхвърлянето. Успях и се преборих, дадох на хората това, което искаха, много хора пяха химна, мисията ми е изпълнена. Благодаря на всички, че ми оказаха подкрепа, обичам ги. Още по-лошо стана, че дадох малко надежда на иранците, че могат да спечелят, но така най-много боли“, заяви Карлос Насар след триумфа си на световното по вдигане на тежести в норвежкото градче Фьорде.

След несигурен старт, който го остави на четвърта позиция след изхвърлянето, българският феномен показа изключителна сила и хладнокръвие. В дисциплината изтласкване Насар беше над всички конкуренти, успешно вдигайки 210, 219 и кулминационно, нов световен рекорд от 222 килограма. Този резултат му донесе общ двубой от 395 килограма и заслужено първо място.

„Почивка няма никога, ние не спираме да работим и затова имаме успехи. Падналият глас е от викане, от тревога, от хъс, от мотивация, от радост, от всичко“, каза още Карлос, който се прибира в България в събота.