Георги Павлов и неговият Управителен съвет обедини клубовете в атлетиката и на извънредното общо събрание, което се проведе малко повече от 3 месеца след като той спечели и редовното общо събрание. Сега на сбирката в София, която съдът насочи по искане на 1/3 от клубовете, присъстваха 122 от общо 126 клуба членове на федерацията. Гласуването бе за избор на нов управителен съвет с мандат от 5 години.

При изборите, които по искане на членовете на ОС се проведоха с пряко гласуване за всеки един член, Павлов получи най-голям вот – 100. Останалите членове за УС предложени от него получиха много от 50%+1 от гласовете, както е по устав. Втори с 98 гласа е д-р Валентин Димитров, директор на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", след това са Григор Гутев (85), ръководител катедра „Лека атлетика“ в НСА „В. Левски“, адв. Илия Николов (72), президент на „АК „Плевен“ и Борислав Трифонов, бизнесмен (69). От УС, предложен от Иван Колев, членовете на Общото събрание избраха за новия ръководен орган Даниел Дуков. Той получи 57 гласа. По право в УС, като президент на Европейската атлетика влиза Добромир Карамаринов.

При гласуването Ивет Лалова-Колио получи 55 гласа и не влезе в новия УС. Заради този вот на клубовете отвод си направиха предложените от Иван Колев – Тереза Маринова, Цветелина Кирилова, Евгени Игнатов, Йоана Цонева, проф. Марин Гъдев, адв. Валентин Димитров, както и самият Колев. Преди гласуването отвод си направи Димитър Тасев. Емил Здравков пък получи 10 гласа. Днес ще има сбирка на новия УС на която ще бъде избран новият президент на БФЛА.

„Бях абсолютно сигурен, ще че победим. Така бях сигурен, както и предния път победихме. Сега също бях сигурен, че ще победя - може да се каже на чужд терен. Просто работата, която свърших през тези три месеца, показа на хората, че аз работя за атлетиката и си изпълнявам си обещанията. Независим съм, което е най-важното и каквото си наумя го правя, коментира Георги Павлов след края на събранието.

Според Павлов и Евгени Игнатов, и Тереза Маринова, които си направиха отвод, са хора, с които има допирни точки. „На много от тези големи атлети аз им предложих да бъдат част от моя управителен съвет. И с Евгени съм говорил, и с Ивет също. Отделно с Иван Колев. През последния месец му предложих да се обединим и да направим един общ управителен съвет. За съжаление, те взеха решение да попаднат в другия лагер. Човек в живота трябва да прави избори. Такъв беше техният избор и видяхте какъв е изборът, който хората направиха. Аз не съм агитирал против тях. Ако зависи от мен, аз бих ги избрал в моя управителен съвет. С Иван Колев сме в прекрасни отношения и постоянен контакт в последните три месеца. Благодарение на него не се допусна в атлетиката да има стопиране не дейността. С него сме взимали всички решения и той ме е подкрепял във всичко. Адмирации към него, допълни Павлов. Той обеща ново общо събрание в леката атлетика през 2026 г., на което иска да се осъществи дебата за леката атлетика и за нейното бъдеще. „На новото общо събрание ще искам да си променим устава и той да е синхронизиран с уставите на Световната и Европейската атлетика. Да се избира президент и управителен съвет, и да е ясно за колко време те ще са начело, завърши Георги Павлов.