Т ретият от миналия сезон в Адриатическата лига и шампион на България по баскетбол за жени Монтана 2003 се наложи над босненския Орлови с 89:53 (23:14, 19:9, 21:15, 26:15) като домакин в зала „Младост“ в Монтана в първия си двубой от тазгодишното издание на международната надпревара.

Общо 7 тима ще се конкурират за титлата в турнира през настоящия сезон, като сред тях е и още един български тим – дебютантът Рилски спортист, който утре (четвъртък, 9 октомври) ще посрещне в Самоков Цинкарна – финалист от миналия сезон.

Монтана 2003 приема именно словенската гарнитура в следващия си мач от Адриатическата лига. Двубоят предстои на 11 октомври от 18:00 часа.

Срещу състава на Орлови баскетболистките на Монтана 2003 поеха инициативата още в началото и водеха с 23:14 в края на първата четвърт. През втората четвърт авансът на домакините достигна 17 точки при 40:23 след кош на Джаника Грифит-Уолъс при оставащи минута и 20 секунди от първото полувреме. Малко след това Даниела Морийо-Уолън се разписа за преднина от 19 точки - 42:23 на почивката.

Домакините доминираха и след паузата, а в средата третия период дръпнаха с 28 точки при 57:29 след точен изстрел на националката Гергана Иванова. Преди последната четвърт Монтана 2003 водеше с 63:38, а в оставащото време мачът се доиграваше, а най-голямата разлика достигна 42 точки.

Три състезателки реализираха по 16 точки за българската мултинационална селекция. Венецуелката Даниела Уолън допринесе с дабъл-дабъл от 16 точки и 10 борби, като добави и 5 асистенции, Гергана Иванова се отчете с 16 точки, 3 борби и 8 асистенции, а Радостина Христова се включи с 16 точки, 3 борби и 3 асистенции. Канадката Джаника Уолъс отбеляза 14 точки.

За Орлови Хана Предойевич завърши с дабъл-дабъл от 21 точки и 10 борби.