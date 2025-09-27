А нтъни Генов стана шампион на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в унгарската столица Будапеща с награден фонд 15 хиляди долара. Българинът и Енцо Уолърт (САЩ), които са водачи в схемата при дуетите, надделяха на финала над номер 2 Матяш Фюле (Унгария) и Брандон Перес (Венецуела) със 7:5, 4:6, 10:5 за час и 39 минути.

Генов и Уолърт взеха първия сет след пробив в 12-ия гейм, но във втората част загубиха подаването си в седмия гейм и съперниците им изравниха резултата. В решителния трети сет българинът и американецът поведоха със 7:3 и без проблеми затвориха мача.

23-годишният българин завоюва осма титла на двойки във веригата на Международната федерация по тенис ITF при мъжете. За последно той спечели в тандем със сънародника си Николай Неделчев в надпреварата от същия ранг в София през август миналата година.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX