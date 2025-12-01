И талианската тенис легенда Никола Пиетранджели почина на 93-годишна възраст.

Двукратен шампион на сингъл от Ролан Гарос (1959, 1960), той е първият италианец, спечелил титла от Големия шлем, а през кариерата си е вдигнал 48 трофея.

Той е бил треньор на италианския отбор за Купа Дейвис, който спечели титлата през 1976 г., след което ще минат почти четири десетилетия, преди „адзурите“ с Яник Синер да повторят този успех.

Той е рекордьор в това състезание с цели 164 мача, както и победи на сингъл (78) и двойки (42). Наскоро той заяви, че наследникът му Синер ще му трябват няколко живота, за да счупи рекорда му за най-много участия в Купа Дейвис.

„Ще са необходими три или четири живота, за да може Синер да счупи всичките ми рекорди. Особено след като имам един, който е ненадминат – 164 мача за Купа Дейвис. Искам да кажа, че е на прав път, той е само на 23 години. Разбира се, с изключение на броя изиграни мачове. Той не може да достигне това“, каза Пиетранджели.

Той е единственият италианец, въведен в Залата на славата на тениса през 1986 г.

От 2006 г. стадионът в комплекса „Форо Италико“ носи неговото име.