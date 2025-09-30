С ветовният шампион от първенството на планетата по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с овации на летище "Васил Левски" в София.

В Делхи 34-годишният уникат от Глоджево спечели трета поредна и общо шеста титла на планетата в клас F55 на тласкането на гюле. Ружди, който е двукратен олимпийски шампион от Рио де Жанейро 2016 и Париж 2024, стигна до първото място със световен рекорд, подобрявайки с 26 сантиметра собственото си върхово постижение.

"Много се радвам, че съм отново на българска земя. Последната година беше наистина изключително успешна за мен. Щастлив съм, че постигнах такива добри резултати и подобрих световния рекорд. Беше ми мечта да го направя", заяви Ружди Ружди.

Първата си световна титла той спечели в Доха точно преди едно десетилетие. Освен това е и европейски шампион в различни класове между 2014-а и 2016-а.