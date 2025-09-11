Г ригор Димитров ще влезе в различна роля от обичайната следващата седмица. Най-добрият български тенисист ще бъде сред лекторите на Longevity Forum 2025, който ще се проведе от 18 до 21 септември в Санкт Мориц, Швейцария, пише Tenniskafe. Форумът е посветен на темата за дълголетието и здравословния начин на живот, като в програмата са включени панели, уъркшопи и дискусии за новите научни открития, оптимизацията на здравето, храненето и бизнеса.

Димитров има зад гърба си впечатляваща кариера с рекордните 56 поредни участия в турнири от Големия шлем сред действащите играчи, титла от Финалите на АТР и мачове срещу Голямата тройка – Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович. Първата ни ракета винаги е подчертавал, че е „повече от тенисист“, а богатият му опит в спорта и извън него му дава какво да разкаже.

Сред останалите лектори на форума са проф. д-р Ференц Крауш – нобелов лауреат и директор на Max Planck Institute of Quantum Optics, бившият италиански премиер Матео Ренци, както и д-р Бандар Ал Кнауи от Министерството на здравеопазването на Саудитска Арабия.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX