М ъжкият национален отбор на България до 21 години постигна първата си победа на световното първенство в Китай. Тимът на Венцислав Симеонов се справи с Колумбия – 3:0 (29, 20, 21).

Мачът тръгна лошо за България, като колумбийците поведоха с 4 точки и поддържаха аванса си. Българите успяха да изравнят до 21:21. Националите изпуснаха сетбол, но след това и спасиха един. Последваха още няколко точки, а в крайна сметка България измъкна гейма с 31:29.

Във втората част националите бяха далеч по-убедителни. Те поведоха още в началото, а след серия от три поредни аса на разпределителя Рангел Витеков увеличиха аванса си. Разликата скочи на 13:5, а до края българите не изпуснаха преднината си.

Началото на третия гейм беше напрегнато заради няколко спорни съдийски отсъждания, а селекционерът Венцислав Симеонов получи жълт картон за протест. Двата отбора се движеха точка за точка до 7:7, след което Колумбия направи първия пробив и поведе с 9:7. Българските волейболисти обърнаха, а благодарение на силния си сервис стигнаха до солиден аванс. Колумбия опита да се върне в гейма, но без успех.

Най-резултатен беше Жасмин Величков с 16 точки. Капитанът Александър Къндев добави 12 точки.

С успеха България се изкачи на 4-о място в група С. В следващата фаза продължават първите 4 отбора, като във всяка група участват по 6. Утре от 6.00 ч. България излиза срещу лидера в групата до момента Чехия.