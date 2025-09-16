Борис с бременната си съпруга Лилиан. Бившата му Лили се съгласи да се снима след дълги увещания от приятели.

С голи снимки конкурира автобиографията на Борис Бекер бившата му съпруга Лили.

След дълги размисли и убеждаване от приятели 49-годишната дама прие предложението на немското издание на „Плейбой“. Тя дори изгря на корицата на новия брой, показвайки перфектното си тяло. Случайно или не, списанието излезе точно в момент, в който се вдига огромен шум около автобиографията на бившия №1 в световния тенис. В нея Борис описва живота си в затвора, където бе тикнат за финансови далавери. Попитана как ще коментира това съвпадение, Лили избра да избяга от конкретен отговор, а заяви само: „Може и да му пратя един брой с автограф“.

Родената в Нидерландия бивша моделка и телевизионна водеща заяви още: „Да си жена е трудно, но мисля, че светът би пропаднал без жени. Ние сме силни, интелигентни, честни. Ние държим всичко заедно“, коментира тя пред списанието.

Тя и Бекер се запознаха през 2005-а. Две години по-късно се разделиха и немецът започна нова връзка. След това обаче пътищата им отново се събраха и през 2009-а те вдигнаха сватба в Санкт Мориц. През следващата 2010-а се роди синът им Амедеус, който стана повод за нов спор между бившите съпрузи. Г-жа Бекер, която запази фамилията и след развода, се ядоса от факта, че Борис говори надълго и широко за отношенията със сина си. Наскоро той заяви в интервю, че майката на момчето не му разрешавала да говори с него, докато той беше в затвора в Лондон.

Лили отвърна чрез адвокатите си, че в това нямало и грам истина. Напротив – тя насърчавала Амедеус да звъни на Борис. Тя обаче няма никакво намерение да си мълчи за неплатените издръжки от април 2022-а досега, които са в размер на 355 991,28 лв. Била готова и плащането да бъде разсрочено, но от него нямало никакъв отговор.

Самият Бекер, вече на 57, чака пето дете. Той и 22 години по-младата му настояща съпруга Лилиан де Карвальо обявиха щастливата новина в края на юни. Освен на Амедеус от Лили той се радва на още двама синове – Ноа и Елиас, както и на дъщеря Ана.