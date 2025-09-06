Гави и Фермин ликуват с Купата на краля. Вляво и вдясно съответно са техните половинки Ана и Берта.

Н ищо не може да скара добрите приятели Фермин Лопес и Гави.

Футболистите на Барселона са другари отдавна, но в началото на август в испанските медии се завъртя новината, че двамата вече са в обтегнати отношения и виновни за това са гаджетата им Берта Гаярдо и Ана Пелайо.

Инфлуенсърките хич не се харесвали и успели да повлияят и на половинките си. Заради това и Лопес бил сред малцината от отбора, които не поздравиха в социалните мрежи Гави за 21-ия му рожден ден.

„Гави е мой приятел, откакто бях на 12. Знаех го още докато бях в Бетис, но вече в „Ла Масия“ (б.р. - школата на Барса) ми стана като брат. Имаме много спомени заедно. Хората обичат спекулациите и това няма да се промени. Отношенията ни са такива, каквито бяха и преди“, заяви Лопес в интервю за „Мундо Депортиво“.

Неговата връзка с Берта от Севиля излезе наяве през миналото лято, когато тя слезе на терена да празнува с него европейската титла на Испания. Гави и Ана пък разкриха любовта си през септември.