Д жейк Пол срещу Антъни Джошуа е битка, която повечето боксови специалисти описваха като предрешена. Както се и оказа.

Бившият двукратен световен шампион Джошуа че ще се справи с американеца, който претърпя трансформация от звезда в YouTube в боксьор, рано-рано. „Не знам как да удрям леко. Просто не мога да го направя. Знам, че в този мач ще изляза да се боксирам и да нанасям удари. Това няма нищо общо с договора, просто такова е настроението ми. Нищо не ми е забранено. Няма никакъв шанс този мач да продължи до края. Може да е един рунд. Може да продължи два, но той няма да види финалния гонг“, зарече се британецът преди боя в Маями на 20 декември. Вече на ринга той прати съперника с нокдаун в шестия рунд и му счупи челюстта на две места.

Свобода

Боят между двамата беше за 184 милиона долара. Въпреки че притежава огромно богатство, британецът води скромен живот. Само от бокса е спечелил 219 милиона паунда и въпреки това продължава да живее с майка си Йета в апартамент за 175 000 паунда в Северен Лондон, който купи специално за нея след златото на олимпийските игри в Лондон през 2012 г.

Дамата от нигерийски произход има огромно влияние върху кариерата на боксьора. Бивш социален работник, тя се развежда със съпруга си Роберт Джошуа, когато синът им Антъни е в началното училище.

„Не исках мама да остава сама. За мен това е свобода – да знам, че когато напусна дома си, тя ще бъде щастлива и спокойна. Тя ме подкрепя в добрите и в лошите моменти. Колкото повече остарявам, толкова повече осъзнавам колко важни са родителите. Трябва да ги уважаваме и подкрепяме“, разказа през 2022-а боксьорът.

Антъни с мама.

Той е много близък и с баща си Роберт, когото приятелите наричат Големия Джош или Голямото момче. „Татко подкрепя цялото ни семейство. И дори когато е много тежко, ми казва да продължавам напред“, с умиление говори Антъни.

8 спални

Значителна част от парите на боксьора са вложени в империя от търговски сгради на стойност 150 милиона паунда в Лондон, както и в обект на бивш петролен гигант в близост до родния му Уотфорд.

Съперникът му Джейк Пол също се е погрижил за инвестиции в недвижимо имущество. Американецът притежава имот за 17,5 милиона долара на Карибите. В един момент реши да се премести от Калифорния в Пуерто Рико, където купи къща от бейзболната легенда Ядиер Молина, инвестира над 2 милиона за ремонт и сам нарече притежанието си Тадж Мапол по подобие на Тадж Махал в Индия. Гордостта на Пол има 8 спални, 8 бани, асансьор, стая за игри и огромен басейн.

С други $39 млн., част от приходите от победата над Майк Тайсън през ноември миналата година, той купи мега ранчо в Джорджия. Зашеметяващият имот се простира на над 30 хектара на границата с Флорида, което означава, че там живеят много диви животни като елени и пуйки. Освен възможности за лов има и отлични такива за риболов благодарение на невероятните езера, водоеми и потоци на територията на ранчото. Според местните медии това е сред най-големите частни продажби на земя в щата. „Да притежаваш тази земя е еквивалент на това да си собственик на отбор от НФЛ“, отбеляза „Сън“.

Автомобилният парк на Джейк също е лъскав. В гаража му са паркирани „Ферари“, два броя „Ролс-Ройс“, „Ламборгини“ и „Майбах“. Можеше да има и още едно „Ферари“, ако не го бе потрошил при дрифтове.

Любов

Що се отнася до любовта, двамата отново са много различни. Интимният свят на Джошуа също е забулен в тайна.

Той имаше връзка на приливи и отливи с Никол Озбърн, която му роди син Джей Джей през 2015-а. Двамата обаче така и не бяха изловени заедно на публично място. „Тя е невероятна жена“, заяви Антъни за Никол преди време пред Луи Тероу от BBC. „Събрахме сме през 2005-а, тогава бяхме на по 15-16 години. Уважавам я безкрайно“.

През последните години обаче боксьорът е сам, тъй като не искал да се разсейва. Това признание направи пред водещата Лаура Уудс, за която признава, че е „мечтаната жена за среща“. „Не искам да се обвързвам. Не си представям първо да тренирам, а след това да споря с госпожата у дома. Главата ми няма да е изчистена. Това е причината да бъда там, където искам да бъда“, обясни Джошуа.

На другия полюс е Джейк Пол. От 2023 година американецът върти луда любов със състезателката по бързо пързаляне с кънки Юта Лердам (Нид). Връзката им започна, след като Пол пратил съобщение на Юта. „Тя е световен шампион, толкова съм впечатлен от нея, от професионалната й етика. Ангел е, един от най-сърдечните човешки същества, които съм имал в живота си“.

Тяхната вълнуваща любовна история беше описана от олимпийския сайт Olympics.com. “Докато Юта Леердам се пързаляше на леда, Джейк Пол беше зает да пише съобщения в Инстаграм. Така започва съвременната любовна история.

Някога, в една далечна, далечна земя, или по-точно в магическото царство на Инстаграм, живеели световна шампионка по бързо фигурно пързаляне с кънки и ютюбър, превърнал се в боксьор. Световете им не биха могли да бъдат по-различни - единият изкован в студа на пързалката, другият в жегата на ринга - но съдбата (и един-два алгоритъма) решили да преплетат пътищата им“, пише медията и продължава разказа за една голяма любов, която през март тази година беше увенчана с годеж на Карибите.

Към неговия мач с Джошуа бяха отправени много критики. Включи се и бившият бившият световен шампион Дионтей Уайлдър, който нарече битката „грабеж“.