В голяма каша се забърка камерунският национал Муми Нгамальо.

Лявото крило на Динамо (Москва) бе хванат да кръшка от гаджето си Ники Сий. Заради последвалия скандал футболистът закъсня за лагера на „неукротимите лъвове“ преди поредния кръг от световните квалификации.

За личната си драма съобщи самата Ники Сий, чието истинско име е Ника Черемисинова, в социалните мрежи. Тя сподели любовната си история с Муми, с когото били заедно от шест месеца. Камерунецът й правел подаръци и двойката крояла планове за съвместно бъдеще. Наскоро обаче започнала да получава съобщения, че гаджето й флиртува с други момичета, като казвал, че е необвързан и намеквал за секс. Чашата преляла, след като уведомили Ника, че след последния мач на Динамо (М) Муми отишъл в нощен клуб заедно с друга жена. Разярена, блогърката, която се изявява и като певица, публикувала информациите за изневерите. Не скрила и разочарованието си.

„Всяка минута научавам нещо ново за него. Всъщност дори не знаех с кого излизам. Толкова е страшно. Разочарована съм и вече не знам как да се доверявам на хората. Обичах го толкова много, че се оставих да бъда предадена, унищожена и с разбито сърце. Ироничното е, че той винаги ми казваше: „Без доверие няма любов.“ И накрая той беше този, на когото не можеше да се има доверие“, написа Ники в социалните мрежи.

След като видял написаното в социалните мрежи, Нгамальо се вбесил изключително много. Той наредил на Ники да се изнесе от апартамента. Тя пък опитала да му вземе паспорта, за да не може да замине за сбора на националния, преди да си изяснят нещата.

„Той ме хвана за косата, държеше ме много здраво и отскубна един кичур. Бях уплашена: ами ако ме удари! Слава Богу, не се стигна до това“, споделя блогърката.

Скандалът обаче тепърва предстоял. Наранената Ники се върнала да си вземе вещите. Водела обаче охрана и човек с камера. Там заварили Муми с друга жена, която се скрила в гардероба.

„Звездата на вечерта. Дойде да прави секс в апартамента, където са цветята от рождения ми ден и всичките ми вещи. В апартамента, от който ме изхвърли в 6 сутринта...“, написа блогърката.

В последвали публикации стана ясно, че жената, спипана в апартамента на футболиста, се казва Алина.

„Вместо да публикуваш личната ми информация и да ме обиждаш, трябва да се справиш с мъжа си. Той е този, който ти е изневерявал“, написа тя на Ники Сий.