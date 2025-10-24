Р ъгби звездата на ЮАР Ян-Хендрик Веселс беше наказан за цели девет седмици, а причината е повече от любиптна. Националът участва в мача на Булс срещу Конахт миналата седмица. В срещата се случи доста любопитен инцидент.

Отборът му спечели с драматичното 28:27, но в 18-ата минута Веселс сграбчи гениталите на съперника си Джош Мърфи с всичка сила в много напрегнат момент по време на хъдъл .

Потърпевшият веднага реагира и удари Веселс в главата, за което логично получи червен картон. Мърфи веднага се оплакал на съдията, но тогава не бе взето решение.

Първоначално наказанието му бе за 12 седмици, но то бе намалено заради „добро поведение“. Каквото и да означава това.

