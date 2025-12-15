Б ившата грация Невяна Владинова има нов мъж до себе си.

Вицепрезидентът на федерацията по художествена гимнастика е лудо влюбена в участника в „Игри на волята 7“ Георги Стойчев, по-известен като Жоро Шопа. Те споделиха свои снимки от кипърския курорт Ларнака, където се прегръщат и целуват край морето.

„Когато просто си пасва“, написа многозначително Владинова в социалните мрежи. Двамата са в Кипър за кръщенето на дъщеричката на златното момиче от ансамбъла Християна Тодорова.

Невяна и Жоро се показаха за първи заедно миналия месец, когато участваха на маратона „Бургас Рън“, където пробягаха заедно 10 км, а след това се снимаха гушнати с медалите си.

Преди това красавицата имаше кратък романс с актьора Дарин Ангелов. Стойчев от своя страна е многократен републикански шампион по каяк. Той е баща на дъщеря от предишна връзка.