Б ившата ММА звезда Пейдж Ванзант (31) изгря на корицата на най-голямото мъжко списания.

Сексапилната американка се съблече за декемврийския брой на шведския Playboy.

Блондинката напусна UFC през 2020 г., след което се пусна във веригата BKFC, където се боксират без ръкавици, дебютира в професионалния кеч за AEW и участва в професионален боксов мач. За финал се пробва и в Power Slap, където се бият шамари. В крайна сметка тя разбра, че може да печели много повече от красотата си, а не от бойните спортове. По-рано Пейдж призна, че е спечелила повече за един ден като модел, отколкото през цялата си кариера.

„В момента се чувствам най-много като себе си. Това е главата, в която избирам себе си, своята креативност, женственост, сила и забавление. Вече не съм ограничена от една титла, аз съм всичко едновременно и най-накрая се чувствам в хармония. Да бъда жена никога не е било ограничение, това е моята суперсила“, сподели Ванзант пред мъжката Библия.