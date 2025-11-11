Алесандро Пиер Гуиди, Антонио Джовинаци и Джеймс Каладо, спечелиха "24-те часа на Льо Ман" с дебютиращия 499P Hypercar на Ферари през 2023 г.

А втомобилната звезда Антонио Джовинаци преживя най-незабравимата неделя в живота си. 31-годишният италианец спечели с Ферари шампионата по издръжливост на ФИА, а жена му го дари с първородна дъщеря.

„Да станеш световен шампион и баща в една и съща нощ... Заедно с майка ти те приветстваме с цялата си любов. Добре дошла на света, Джиневра Мадия“, разчувства се в Инстаграм Джовинаци, който вдигна голяма сватба с адвокатката Антонела Маралино на 16 декември. Двамата си казаха „да“ в родния град на Антонио – Мартина Франка, в региона Пулия. Именно там бъдещите съпрузи се запознават чрез общи приятели и се влюбват от пръв поглед, а сега живеят в Монте Карло.

Джовинаци има зад гърба си 62 старта във Формула 1 за отборите Заубер и Алфа Ромео, където караше от 2017 и 2021 г. Този сезон неговият тим Ферари грабна титлите при пилотите и производителите след финалния кръг в Бахрейн, където съотборници на Антонио бяха Алесандро Пиер Гуиди и Джеймс Каладо. Тримата финишираха трети в 8-те часа на Бахрейн.