Б ронзовата олимпийска медалистка по борба Евелина Николова стана майка за първи път, след като роди момченце, което ще носи името Мартин. Близки и приятели вече изпратиха своите поздрави с пожелания наследникът на Николова да расте здрав, силен и да наследи спортния дух на своята майка.
На Игрите в Токио 2020 тя спечели бронзово отличие в категория до 57 кг, стана трета в света през 2015-а и втора в Европа през миналата година. В кариерата си е спечелила общо 10 медала от големи първенства.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE