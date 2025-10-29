Марк и Джесика май няма да се съберат засега. Футболистът вече е спряган за връзка с екзотичната мацка Нона.

О чакванията, че Марк Бартра ще се събере отново със сексбомбата Джесика Гойкоечея, може и да не сбъднат.

Според водещи светски хроникьори, сред които Хави де Ойос, не бившата, а друга красавица е легнала на сърцето на защитника. Става въпрос за 25-годишната актриса Нона Собо, която в момента нашумява с изявите си в известно риалити предаване за танци.

Бартра и Собо започнаха да се следват взаимно в социалните мрежи и да обменят коментари и реакции. Това веднага породи съмнения за химия и романс между двамата. Коментар от замесените засега няма.

„В сърцето ми са майка ми и Бамби, моята кучешка дъщеря чихуахуа, която обожавам“, лаконична бе Собо.

Тя все пак описа какво е нужно на един мъж, за да я накара да се влюби.

„Да има чувство за хумор, емпатия, да е семейно ориентиран и настроен да ме защитава. Искам да кажа, че някои харесват лоши момчета, аз – не. Тези, които харесвам, трябва да са добри и да се грижат за мен“, цитират актрисата медиите в Испания.

Собо, чието истинско име е Марион Солей и Бош, е родена в Тайланд. Осиновена е от семейство от Калдес де Монтбуй, град близо до Барселона. Започва като модел, а после се снима и в телевизионни сериали. След ролята й в „Добре дошли в Едем“ й предричат бъдеще на изгряваща звезда.

Марк Бартра, който е двукратен носител на Шампионската с лига с Барселона, нямаше официална връзка след раздялата със зашеметяващата Джесика Гойкоечея. Двамата скъсаха миналото лято, като блондинката се хвана с ръгбиста Ману Морено. Вече не е с него и преди две седмици даде индикации за помиряване с Бартра и подновяване на отношенията им. Тогава тя споделила пред Хави де Ойос, че не е трябвало да спира да следва футболиста. Тя поправи грешката си, но явно бившият й партньор не бърза да стори същото.

Иначе Бартра направи отлична кариера в Барселона, като спечели 13 трофея в периода между 2010 и 2016 г. После игра за Борусия (Дортмунд), а от 2018 г. - в Бетис, с едно кратко прекъсване, когато бе в турския Трабзонспор. Бранителят има и един брак зад гърба си. От 2017 до 2022 г. той бе женен за журналистката, отразяваща моторни спортове, Мелиса Хименес, която го дари с дъщери Гала и Абрил и син Макс.