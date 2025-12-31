Н ападателят на Тотнъм Матис Тел продължава да се радва на женско внимание след раздялата с Мис Франция 2023 Индира Ампио.

Първо в живота му се появи американската инфлуенсърка Наудиа Доналд. Поне такива бяха слуховете, тъй като никой от двамата не потвърди, че имат нещо общо. Но и това вече е минало и актуална за французина явно е друга красавица. Това стана ясно от идентични снимки, публикувани от Тел и популярната във футболните среди Мани Драгин. Те са от луксозен хотел в италианските Доломити, където явно са били на почивка.

Съвпадение или не, но подозренията са налице. 21-годишният модел е истинска ВИП персона и посещава събития на носителя на „Грами“ Крис Браун. През 2024 г. тя дори бе на автърпартитата след турнето на певеца в Южна Африка. Мани също така е отлична художничка. Тя се прочу с портретите си на много звезди от терена като Винисиус Жуниор, Фикайо Томори, Шави Симонс и др., които лично им подари.

Преди две години Драгин бе спрягана за романс с един от водещите играчи на Милан и Португалия Рафаел Леао. Сега феновете тръпнат в очакване как ще се развият нещата между британката и Матис Тел.