С ъпругата на Маркиньос сподели по трогателен начин, че отново е бременна, след като през март загуби бебе в осмата седмица. Капитанът на ПСЖ и Бразилия вече има три деца от Карол Карбино – 7-годишната Мария Едуарда, Енрико (5) и Марина, на 2 г.

Сега Карол показа в Инстаграм, че на 7 юли е научила за новата бременност, след като преживя тежко аборта. Тогава 31-годишната Карол каза, че първоначалните изследвания, които е направила по време на пътуване до Бразилия, са минали добре, но при повторните във Франция не се чувал сърдечният ритъм на бебето и то не мърдало.

“Това е период на скръб, през който преминавам, а трябваше да съобщя новината на съпруга си. Той не е тук. Сега се възстановявам психически, все още имам корем“, оплака се Карбино, която отново е на седмото небе и сподели новината на всички роднини.

„Бог е велик“, заключи щастливата г-жа Маркиньос.