Р ичард Величков, фитнес треньорът на княгиня Калина и нейния съпруг Китин Муньос, отново се показа в социалните мрежи рамо до рамо със световна звезда.

Един от най-популярните инструктори у нас качи снимка с един от най-добрите бойци в UFC - Хамзат Чимаев. Какво са си казали двамата, дали Ричард е успял да почерпи от опита и бойния дух на Чимаев – можем само да гадаем. Роденият в Русия, но живеещ в Швеция Чимаев е в България, където се снима в нов филмов проект. От своя страна Ричард продължава уверено да доказва, че неслучайно е смятан за най-разпознаваемия треньор у нас – човек, който знае как да бъде близо до звездите, но и как да вдъхновява хората с личен пример.