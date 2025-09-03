В иктор Гьокереш беше много словоохотлив по време на пресконференцията на шведския национален отбор, но само докато му бе зададен въпрос за любовта.

Нападателят премина това лято от Спортинг в Арсенал и разказа колко е впечатлен от феновете на новия си отбор. „Невероятни са. Оказаха ми подкрепа на терена и извън него. Благодарен съм им“, заяви футболистът. След това обяснение той беше попитан: „А какво ще кажете за една от песните им?“. Става въпрос за момент, в който привържениците запяха: „Заряза приятелката си, за да играе в червено-бяло“. „Нямам коментар за тази песен“, отговори смаяният Виктор, който според слуховете се разделил с гаджето си Инес Агияр малко преди трансфера в Арсенал.

Националът на Швеция и португалската актриса бяха заедно по-малко от година. Той обаче не искал нищо около себе си, което да го свързва с Португалия.