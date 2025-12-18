Л юбопитни подробности изскочиха около втората раздяла между капитана на Испания Алваро Мората и съпругата му Аличе.

Новината, че двамата отново живеят отделно, гръмна в началото на декември. Сега подробности съобщи испанската журналистка Кике Кинтана в предаването El Tiempo justo по Telecinco. „Казаха ми, че е намесен трети човек, който е част от професионалния кръг около Алваро“, каза в ефир Кике.

Тя уточни, че не става въпрос за изневяра. „Той е намерил емоционална подкрепа в тази жена, която му помага да се справи с хаоса в професионалната кариера. Това е извадило извън равновесие Аличе. Тя не може да проумее каква точно роля има въпросната персона в живота на съпруга й“, поясни журналистката.

От изявленията така и не става ясно коя точно е мистериозната дама, но се предполага, че е част от Комо. Испанецът играе в клуба от август, когато беше пратен под наем от Милан. До момента той има 13 мача в Серия А, но така и не успя да се разпише. В последните години 33-годишният нападател така и не успява да се застои на едно място, което според хора от обкръжението му се отразява върху психиката му.

Очакванията са скоро семейството да обяви и официално, че новата раздяла е факт. Това най-вероятно ще стане в интервю, което Аличе планира да даде през януари. За момента всичко е забулено в тайна и по нареждане на Комо. Според информациите от клуба са забранили на Алваро да говори публично за личния си живот.

Футболистът и италианската му съпруга минаха през криза и миналата година. Те бяха разделени от август 2024-а до януари, но след това отново се събраха. Тогава уточниха, че проблемът не е в трето лице. Аличе дори уточни, че по онова време и двамата приемали лекарства заради психични проблеми и това довело до кризата.

„Те се опитват да спасят връзката си и сега, защото имат четири деца. Но според сигурни източници знам, че окончателно са приключили“, продължи с разкритията си Кике.