Е дно от най-обичаните футболни семейства – това на Алваро Мората, отново е в криза. Испанският национал отново се е разделил с очарователната си съпруга Аличе Кампело, за която е женен от 2017 г. и е майка на четирите им деца.

Двамата бяха пред развод миналата година, когато живяха отделно от август до януари 2025 г. След това 33-годишният нападател и италианската моделка се събраха, като увериха, че любовта им е по-силна отпреди и двамата са се преоткрили. Мората дори отиде да играе под наем в Комо, за да могат с Аличе да живеят отново в родината й, където се запознаха.

Сега обаче журналистът Хави Хойос Мартинес, винаги добре осведомен за клюките, заяви в социалните мрежи: „Алваро и Кампело преминават през криза, мога да го потвърдя. Те се обичат много, няма замесени трети страни. Но в тази ситуация на завръщане един към друг и помирение те са изправени пред пречка. Това не означава, че връзката им е приключила. И двамата се борят за семейството и децата си“.

От профилите на съпрузите в Инстаграм се вижда, че тя е махнала неговата фамилия от името си и се снима без халка, а той е изтрил уточнението „мъжът на Аличе“. Същото те направиха и при предишния си разрив. Освен това последната публикация на 30-годишната Кампело, свързана с половинката й, е от 5 ноември. Оттогава не е имало взаимно движение в социалните мрежи, дори просто някой лайк.

Относно предишните им проблеми блондинката разказа неотдавна: „По онова време и двамата приемахме лекарства. Те си имат странични ефекти. Не се чувствахме комфортно със себе си“.

Според запознати тя говори за следродилната депресия, налегнала я след животозастрашаващото раждане на дъщеря й Бела на 9 януари 2023 г. Алваро пък минал през трудни моменти в кариерата, заради които започнал да получава паник атаки. Въпреки това при спечелването на Евро 2024 цялото семейството празнуваше заедно.

„Боли ме, тъй като имаше хора, които решиха, че нашата любов е лъжа. Чудеха се как е възможно да преминем от целувки, достойни за филм, по време на европейското, до раздяла само месец по-късно. Боли ме заради Алваро, защото той посвети живота си на една цел - да ме направи щастлива. Нашата любов е най-силната, която може да съществува. Раздялата ни помогна да осъзнаем, че не можем един без друг. По онова време нито един от нас не беше щастлив със себе си. Как при това положение можеш да направиш щастлив други“, призна Аличе, която дари футболиста още с близнаците Алесандро и Леонардо, които вече са на 7, както и с 5-годишния Едоардо.